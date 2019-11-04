Через Tesla статок Ілона Маска за тиждень збільшився на кілька мільярдів

Статки глави компанії Tesla Ілона Маска за тиждень збільшилися на $2 млрд та сягнули $22,9 млрд після того, як вартість акцій зросла на 24%.

Про це повідомляє Forbes. Аналітики зауважують, що раніше Маск не давав відповідь, чи зможе Tesla в третьому кварталі отримати прибуток.

Глава і засновник компанії Tesla Ілон Маск

Після закриття торгів 23 жовтня пресслужба Tesla повідомила про те, що заробила $1,86 на одну акцію, хоча раніше аналітики прогнозували компанії збитки в межах 42 центи на акцію. Згодом стало відомо, що підсумковий прибуток Tesla склав $342 млн.

Через це упродовж наступних семи днів ціна акцій компанії підскочила майже на 24%, після чого Маск, якому належить 22% Tesla, розбагатів до $22,9 млрд. Водночас журналісти зазначають, що з жовтня його статки зросли на $3 млрд.

Повідомляючи про отриманий компанією прибуток, Маск підкреслив, що Tesla випереджає графік у роботі над позашляховиком Model Y і наближає дату його запуску в продаж. Мільярдер також прорекламував нову функцію Smart Summon, яка дозволить машинам Tesla автономно їздити по парковці та знаходити дорогу до власника.

Видання також наголошує, що за підсумками першого кварталу 2019 року компанія відзвітувала про $702 млн збитків та падіння поставок на 31%, порівнянюючи з останнім кварталом 2018 року. У другому кварталі компанія повідомила про збитки розміром $389 млн.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що акції Tesla різко виросли після виконання її головою Ілоном Маском обіцянки вивести компанію на прибутковий рівень.

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