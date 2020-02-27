В Україні виробникам "зеленої" енергії досі не заплатили за грудень 2019 року

Державна компанія "Гарантований покупець" (ГарПок) на 73% оплатила електрику з поновлюваних джерел енергії, яку було вироблено в грудні 2019 року.

Про це повідомляє "Енергореформа". Для часткового погашення заборгованості ГарПок здійснив авансовий платіж у розмірі 300 млн грн.

Джерела відновлюваної енергії mind.ua

У такий спосіб станом на 25 лютого заборгованість "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" становить 2,5 млрд грн: 0,6 млрд грн за січень і 1,9 млрд грн за 20 днів лютого.

"Перерахування коштів було виконано 25 лютого 2020 року. Так, за 444,7 тис. МВт-год електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел, вже сплачено 1,324 млрд грн", – уточнили в пресслужбі компанії.

Водночас регулятор підкреслює, що повністю фіналізувати розрахунки з постачальниками ВДЕ за "зеленим" тарифом за 2019 рік зможе відразу після отримання коштів від постачальників універсальних послуг (ПУП). За графіком платежів, останні повинні завершити розрахунки з "Гарантованим покупцем" до кінця лютого 2020 року.

Крім цього, ГарПок 25 лютого перерахував 300 млн грн відновлюваній генерації за другу декаду лютого, що склало 30% від загальної суми.

"Розрахунок було здійснено частково, з коштів, що були отримані від продажу електроенергії на ринку, оскільки НЕК "Укренерго" не перерахувало підприємству авансові платежі", – пояснили в пресслужбі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що розвиток відновлюваної енергетики України залежатиме від рішення уряду країни щодо створення нових балансувальних потужностей.

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