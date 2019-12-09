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9 декабря • обновлено в 17:50
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Савчук возглавил крупную компанию по производству "зеленой" энергии

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Экс-глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук стал исполнительным директором группы компаний "Клиар Энерджи".

Об этом сообщил соучредитель и член наблюдательного совета "Клиар Энерджи" Андрей Гриненко. По его словам, компания активно развивается, внедряет множество инноваций и открывает новые объекты.

Сергей Савчук

Сергей Савчук

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"Сергей Савчук – настоящий профессионал, отдавший для развития альтернативной энергетики в Украине не один год своей жизни. С сегодняшнего дня, Сергей – исполнительный директор группы компаний "Клиар Энерджи", – заявил Гриненко. Основными задачами Савчука на должности исполнительного директора является координация международного сотрудничества и развития группы компаний по всем направлениям ее работы, подчеркивают в компании.

Сергей Савчук

Сергей Савчук

Информацию о назначении также подтвердил сам Савчук в Facebook. В частности он отметил, что за последние 5 лет Украина стремительно вырвалась вперед в сфере привлечения инвестиций в индустрию возобновляемой энергетики.

"Привлечено около 4,3 млрд. евро инвестиций, введено в эксплуатацию 4000 МВт новых мощностей возобновляемой электроэнергетики и 2300 МВт новых тепловых мощностей на биомассе. И это только начало", – отметил он.

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По словам Савчука, на данный момент он завершил очередной этап своей жизни, которой была государственная служба.

"Сейчас я присоединился к молодой, активной и перспективной компании, работающей в сфере ВИЭ уже 5 лет и достигла немалых результатов. Моя задача – масштабировать успех компании внедряя новые подходы и сотрудничая с международными партнерами", – отметил он.

Справка: "Клиар Энерджи" – группа энергетических компаний, которая занимается строительством и эксплуатацией электростанций на биомассе, биогазе, на ветре и солнечной энергии. Кроме того, предприятие занимается дегазацией и управлением полигонами, а также наладила производство собственных газогенераторов, позволяющих снизить тариф на тепло сразу на 25-30%.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украину при помощи "зеленых" облигаций хотят привлечь миллиарды долларов инвестиций.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия альтернативная энергетика
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