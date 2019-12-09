Савчук очолив велику компанію з виробництва "зеленої" енергії

Ексглава Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук став виконавчим директором групи компаній "Кліар Енерджі".

Про це повідомив співзасновник і член наглядової ради "Кліар Енерджі" Андрій Гріненко. За його словами, компанія активно розвивається, впроваджує безліч інновацій і відкриває нові об'єкти.

Сергій Савчук

"Сергій Савчук – справжній професіонал, який віддав для розвитку альтернативної енергетики в Україні не один рік свого життя. З сьогоднішнього дня, Сергій – виконавчий директор групи компаній "Кліар Енерджі", – заявив Гріненко. Основними завданнями Савчука на посаді виконавчого директора є координація міжнародного співробітництва і розвитку групи компаній в усіх напрямках її роботи, підкреслюють в компанії.

Сергій Савчук

Інформацію про призначення також підтвердив сам Савчук в Facebook. Зокрема він зазначив, що за останні 5 років Україна стрімко вирвалася вперед у сфері залучення інвестицій до індустрії поновлюваної енергетики.

"Залучено близько 4,3 млрд. євро інвестицій, введено в експлуатацію 4000 МВт нових потужностей відновлюваної електроенергетики і 2300 МВт нових теплових потужностей на біомасі. І це тільки початок", – зазначив він.

За словами Савчука, на даний момент він завершив черговий етап свого життя, якою була державна служба.

"Зараз я приєднався до молодої, активної і перспективної компанії, що працює в сфері ВДЕ вже 5 років і досягла чималих результатів. Моє завдання – масштабувати успіх компанії впроваджуючи нові підходи і співпрацюючи з міжнародними партнерами", – зазначив він.

Довідка: "Кліар Енерджі" – група енергетичних компаній, яка займається будівництвом і експлуатацією електростанцій на біомасі, біогазі, на вітрі і сонячній енергії. Крім того, підприємство займається дегазацією і управлінням полігонами, а також налагодило виробництво власних газогенераторів, що дозволяють знизити тариф на тепло відразу на 25-30%.

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