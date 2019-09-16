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16 вересня • оновлено в 12:49
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Бюджет Україну-2020: скільки грошей отримає "зелена" енергетика

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У 2020 році уряд України планує виділити 1,6 мільярда гривень на стимулювання енергоефективності та 400 мільйонів гривень на "теплі кредити" для населення/

Про це йдеться в проекті бюджету на 2020 рік, документ якого потрапив в розпорядження редакції OBOZREVATEL.

Витяг з проекту бюджету на 2020 рік

Витяг з проекту бюджету на 2020 рік

obozrevatel.com

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В рамках розвитку енергетичної незалежності країни в 2020 році, уряд планує виділити 2,6 мільярда гривень на реформування вугільної галузі.

700 мільйонів віддадуть на закриття неперспективних шахт і ще 1,9 мільярда гривень на загальну реструктуризацію галузі.

В рамках впровадження "Енергетичної стратегії" до 2035 року буде виділено 900 мільйонів гривень, які були отримані при бюджетній підтримці Європейського союзу.

Для стимулювання енергоефективності уряд виділить 1,6 мільярда гривень. На ці гроші будуть реалізовані проекти по економії енергії і матеріальних ресурсів – тепла, води, електрики, палива і матеріалів.

Також 400 мільйонів гривень буде виділено на "теплі кредити" для населення, завдяки яким об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ) зможуть утеплювати свої будинки і отримувати до 70% відшкодування з держбюджету.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що українці зможуть знову отримувати теплі кредити: що це дасть.

Також раніше була названа дата, коли українцям представлять новий бюджет.

Головне, що варто знати про бюджет-2020:

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Тема
Енергоефективність
Місце
Україна
Теги
уряд бюджет
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