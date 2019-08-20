Как платить за тепло меньше: украинцам пояснили действенный способ

Украинцы, которые утеплили фасад своего дома, не всегда могут платить за тепло меньше. Как бы качественно ни была сделана теплоизоляция, уменьшить сумму в платежках это не поможет.

Если отсутствует система регулирования подачи тепла, управлять температурой в помещении приходится вручную, через открытые окна. Получается, что дорогостоящее тепло, которое благодаря утеплению не теряется через наружные конструкции, уходит через распахнутые форточки.

Утепление – еще не вся термомодернизация

Утепление фасада здания – это обшивка его пенопластом или минватой, с последующим оштукатуриванием и окрашиванием. Это одна из самых распространенных услуг промышленного альпинизма в стране.

Термомодернизация – это комплекс работ, включающией в себя, наряду с утеплением, ряд других мероприятий:

энергоаудит

установку энергоэффективного оборудования, счетчиков тепла

установку теплового пункта, балансировочных клапанов, радиаторных терморегуляторов

утепление фасада, кровли, замена окон, дверей

По оценкам Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, комплексная термомодернизация дает экономию оплаты за тепло до 50%. Но надо двигаться в двух направлениях. С одной стороны – устранить утечку тепла, выявив слабые места при помощи тепловизора. А с другой – провести модернизацию или установку теплового пункта и инженерных отопительных систем в доме.

Термомодернизация - это больше чем утепление фасада

Сейчас есть возможность воспользоваться теплыми кредитами и получить возврат до 70% средств. Как ранее писал OBOZREVATEL, “теплые кредиты” выдают три государственных банка: Приватбанк, Укргазбанк и Ощадбанк. По данным Госэнергоэффективности, в этом году “теплые кредиты” уже получили более 1200 ОСМД на общую сумму около 450 млн грн.

OBOZREVATEL

Если собственники дома (ОСМД, ЖКК) решили проводить термомодернизацию и воспользоваться теплыми кредитом, тогда надо:

Подать в один из банков пакет документов на получение (перечень документов определяется банком) Получить кредитные средства Подать в банк счета, акты выполненных работ и т.п., чтобы подтвердить целевое использование денег Банк ежемесячно предоставляет в Госэнергоэффективности списки заемщиков, имеющих право на возмещение кредитов Госэнергоэффективности перечисляет в течение 5 дней средства на банковские счета для перечисления заемщикам

Процесс возмещения занимает до 2 месяцев. Более детально со всеми условиями можно ознакомится на сайте Госэнергоэффективности.

По разным оценкам модернизация системы отопления окупится за 3-4 года. А с привлечением программ финансовой компенсации срок может быть и меньше.

Окупаемость будет зависеть от действующего тарифа на тепло, от перечня выбранных вами мероприятий по термомодернизации и устанавливаемого оборудования, а также от качества выполнения работ. И тут очень важно подобрать добросовестного и квалифицированного подрядчика, и уделить особое внимание контролю за качеством выполнения работ. Об этом почему-то мало говорят, но именно на этом этапе можно либо усилить эффект от модернизации, либо наоборот, нивелировать вложенные усилия и деньги.

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