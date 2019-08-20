Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Энергоэффективность

Как платить за тепло меньше: украинцам пояснили действенный способ

770 Читать материал на украинском

Украинцы, которые утеплили фасад своего дома, не всегда могут платить за тепло меньше. Как бы качественно ни была сделана теплоизоляция, уменьшить сумму в платежках это не поможет.

Если отсутствует система регулирования подачи тепла, управлять температурой в помещении приходится вручную, через открытые окна. Получается, что дорогостоящее тепло, которое благодаря утеплению не теряется через наружные конструкции, уходит через распахнутые форточки.

Утепление – еще не вся термомодернизация

Утепление фасада здания – это обшивка его пенопластом или минватой, с последующим оштукатуриванием и окрашиванием. Это одна из самых распространенных услуг промышленного альпинизма в стране.

Термомодернизация – это комплекс работ, включающией в себя, наряду с утеплением, ряд других мероприятий:

  • энергоаудит

  • установку энергоэффективного оборудования, счетчиков тепла

  • установку теплового пункта, балансировочных клапанов, радиаторных терморегуляторов

  • утепление фасада, кровли, замена окон, дверей

По оценкам Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, комплексная термомодернизация дает экономию оплаты за тепло до 50%. Но надо двигаться в двух направлениях. С одной стороны – устранить утечку тепла, выявив слабые места при помощи тепловизора. А с другой – провести модернизацию или установку теплового пункта и инженерных отопительных систем в доме.

Новости
"Разница в разы": в Украине резко снизили тарифы на коммуналку, но не для всех

Термомодернизация - это больше чем утепление фасада

Термомодернизация - это больше чем утепление фасада

Сейчас есть возможность воспользоваться теплыми кредитами и получить возврат до 70% средств. Как ранее писал OBOZREVATEL, “теплые кредиты” выдают три государственных банка: Приватбанк, Укргазбанк и Ощадбанк. По данным Госэнергоэффективности, в этом году “теплые кредиты” уже получили более 1200 ОСМД на общую сумму около 450 млн грн.

Как платить за тепло меньше: украинцам пояснили действенный способ

OBOZREVATEL

Если собственники дома (ОСМД, ЖКК) решили проводить термомодернизацию и воспользоваться теплыми кредитом, тогда надо:

  1. Подать в один из банков пакет документов на получение (перечень документов определяется банком)

  2. Получить кредитные средства

  3. Подать в банк счета, акты выполненных работ и т.п., чтобы подтвердить целевое использование денег

  4. Банк ежемесячно предоставляет в Госэнергоэффективности списки заемщиков, имеющих право на возмещение кредитов

  5. Госэнергоэффективности перечисляет в течение 5 дней средства на банковские счета для перечисления заемщикам

Процесс возмещения занимает до 2 месяцев. Более детально со всеми условиями можно ознакомится на сайте Госэнергоэффективности.

По разным оценкам модернизация системы отопления окупится за 3-4 года. А с привлечением программ финансовой компенсации срок может быть и меньше.

Окупаемость будет зависеть от действующего тарифа на тепло, от перечня выбранных вами мероприятий по термомодернизации и устанавливаемого оборудования, а также от качества выполнения работ. И тут очень важно подобрать добросовестного и квалифицированного подрядчика, и уделить особое внимание контролю за качеством выполнения работ. Об этом почему-то мало говорят, но именно на этом этапе можно либо усилить эффект от модернизации, либо наоборот, нивелировать вложенные усилия и деньги.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Светлая энергия" на OBOZREVATEL.

Темы
Светлая энергия Жизнь в стиле эко
Место
Украина
Теги
Green Oboz ЖКХ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...