Європа радикально змінить стратегію видобутку електрики: озвучено прогноз

Європа збирається перетворити невеликих виробників енергії з поновлюваних джерел (ВДЕ) в основних учасників енергоринку завдяки стратегії розподіленої генерації.

Про це заявив ексглава Державного агентства енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, коментуючи нову енергетичну стратегію розподіленої генерації Європи. При цьому Україна, за його словами, поки не готова до європейського рівня розвитку ВДЕ, пише "Енергореформа".

irena.org

"Європейська комісія запропонувала до розгляду масштабну стратегію під промовистою назвою "Чиста енергія для всіх європейців", або так званий "Четвертий енергопакет". Вона передбачає перехід від централізованих енергетичних систем до системи розподіленої генерації", – повідомив Савчук.

За словами експерта, стратегія передбачає перетворення приватних домогосподарств, кооперативів та представників бізнесу в основних учасників енергоринку. Завдяки цьому вони отримають можливість виробляти, зберігати і використовувати для власного споживання електроенергію з відновлюваних джерел

Важливим аспектом розвитку розподіленої "зеленої" енергетики є енергокооператіви, зазначає експерт. Вони фактично можуть зруйнувати багаторічну монополію на ринку енергетики, зазначає він.

"Суть таких кооперативів проста: споживачі об'єднуються, інвестують власні або кредитні кошти в певний "зелений" енергетичний проект і майже повністю усуваються від системи централізованого розподілу енергії. Саме енергетичні кооперативи будуть формувати майбутню енергетичну карту ЄС, там цей процес вже почався. Тільки в Німеччині налічується близько 5000 кооперативів та їх кількість буде зростати і далі", – пише Савчук.

При цьому, відзначає експерт, Україна поки не готова до подібного енергетичного переходу. Стрімкому розвитку відновлюваної енергетики країни, зокрема, заважають недоліки в законах країни.

"Наявна законодавча база не дозволяє нам цього робити. Потрібні масштабні законодавчі зміни та технічна спроможність це реалізувати", – впевнений Савчук

Раніше OBOZREVATEL писав, що за останніми даними статистичної служби Європейського союзу, в 2018 році частка енергії з відновлюваних джерел в ЄС досягла 18%, що стало новим рекордом.

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