У Данії відкриють лижний схил на даху заводу по утилізації сміття. Відео

У Данії відкриють гірськолижний схил на даху заводу по утилізації сміття "Amager Bakke". Цього літа, до відкриття штучної траси шведський фристайлер Джеспер Тьедер отримав дозвіл протестувати її на заході Audi Nines. Щоб подивитися відео доскрольте до кінця новини.

Схил збираються відкрити в жовтні цього року. Тоді жителі Копенгагена зможуть кататися на лижах прямо в своєму місті, на даху гібридного сміттєпереробного заводу, повідомляє ресурс "waste-management-world".

Завод "Amager Bakke" переробляє близько 400 тис. Тонн сміття. При цьому зі сміття жителів Копенгагена гібридний завод в рік виробляє тепло для 60 тисяч домашніх господарств і постачає електрикою більше 30 тисяч будинків.

Шведський фристайлер Джеспер Тьедер тестує штучний схил на даху сміттєпереробного заводу "Amager Bakke" в Копенгагені waste-management-world

І на додаток до всього Amager Bakke стає місцевим рекреаційним районом із пішохідними стежками і штучним лижним спуском довжиною 500 метрів високо над протокою Ересунн.

Приклад Данії показує, що напрямок "енергія зі сміття" (waste-to-energy plants) може не тільки вирішити питання з утилізацією відходів, вироблення енергії з них, але паралельно стати майданчиком для дозвілля людей.

Для України це поки здається чимось недосяжним.

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