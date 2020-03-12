В Австралии создали необычные хранилища энергии нового типа

В австралийском городе Манилла компания H2Store в рамках проекта Manilla Community Solar анонсировала запуск хранилища энергии емкостью 17 МВт*ч, которое использует твердотельный водород.

Установка будет хранить энергию солнечной электростанции мощностью 4,5 МВт, пишет PV Magazine Australia. Мощность водородной системы накопления энергии составит 2 МВт.

Иллюстрация ft.com

Избыточная солнечная энергия будет преобразовываться в водород, который будет храниться в особом твердом материале, который может впитывать водород, как губка, а затем выделять обратно. Выпущенный обратно водород направляется в топливный элемент для выработки электроэнергии.

Система позволяет экономно хранить водород при высокой плотности и низком давлении без необходимости энергоемкого сжатия или сжижения. Для реализации проекта правительство штата выделило грант в размере 3,5 млн австралийских долларов.

Хранилище представляет собой стандартные 20-футовые контейнеры, которые могут транспортироваться в обычном порядке. Технология хранения энергии была разработана профессором Кондо-Франсуа Агуэй-Зинсоу и его командой в Школе химического инжиниринга Университета Нового Южного Уэльса.

"Я очень рад, что технология, которую мы разработали в лаборатории здесь, в UNSW, начала использоваться на практике. Это докажет возможность хранения водорода в больших масштабах и позволит Австралии стать основным игроком в переходе на возобновляемую энергию", – заявил автор.

Эксперименты с борогидридом натрия для хранения водорода ведутся давно. Ученым из UNSW удалось создать правильную конструкцию, позволяющую реализовывать промышленные проекты. Авторы проекта отдельно подчеркивают, что их система, в отличие от литий-ионных батарей, является пожаробезопасной.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Бельгии создадут первую в мире установку по производству экологически чистого водорода мощностью 50 МВт. Объект Hyport Oostende будет работать сугубо на энергии ветрогенераторов.

Разрушаем мифы о солнечных панелях! Читайте в телеграм-канале GreenOboz