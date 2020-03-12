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12 березня • оновлено в 11:29
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/ Енергоефективність

В Австралії створили незвичайні сховища енергії нового типу

1.7т
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В австралійському місті Манілла компанія H2Store в рамках проекту Manilla Community Solar анонсувала запуск сховища енергії ємністю 17 МВт*год, яке використовує твердотільний водень.

Установка буде зберігати енергію сонячної електростанції потужністю 4,5 МВт, пише PV Magazine Australia. Потужність водневої системи накопичення енергії складе 2 МВт.

Ілюстрація

Ілюстрація

ft.com

Надлишкова сонячна енергія буде перетворюватися yf водень, який буде зберігатися в особливому твердому матеріалі, який може вбирати водень, як губка, а потім виділяти назад. Випущений назад водень спрямовують до паливного елементу для вироблення електроенергії.

Система дозволяє економно зберігати водень при високій щільності і низькому тиску без необхідності енергоємного стиснення або скраплення. Для реалізації проекту уряд штату виділив грант у розмірі 3,5 млн австралійських доларів.

Сховище являє собою стандартні 20-футові контейнери, які можуть транспортуватися в звичайному порядку. Технологія зберігання енергії була розроблена професором Кондо-Франсуа Агуей-Зінсоу і його командою в Школі хімічного інжинірингу Університету Нового Південного Уельсу.

"Я дуже радий, що технологія, яку ми розробили, почала використовуватися на практиці. Це доведе можливість зберігання водню в великих масштабах і дозволить Австралії стати основним гравцем в переході на відновлювану енергію", – заявив автор.

Експерименти з борогідридом натрію для зберігання водню ведуться давно. Вченим з UNSW вдалося створити правильну конструкцію, що дозволяє реалізовувати промислові проекти. Автори проекту окремо підкреслюють, що їх система, на відміну від літій-іонних батарей, є пожежебезпечною.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Бельгії створять першу в світі установку з виробництва екологічно чистого водню потужністю 50 МВт. Об'єкт Hyport Oostende буде працювати суто на енергії вітрогенераторів.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Австралія
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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