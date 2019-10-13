Перетворили в цінний ресурс: як в Швеції вирішили проблему сміття

Швеція досягла рівня 99% переробки побутових відходів, через що на звалища відправляється менше 1% сміття.

Про це повідомляє НВ. За кілька десятиліть країна вийшла на перше місце в світі по мінімальній кількості відходів на звалищах.

Сміттєспалювальний завод у шведському Лінчепінге wistbo.com

Всього в Швеції побудували близько 600 великих центрів по збірці і сортуванню побутових відходів. Разом з дрібними станціями вони утворюють систему, яка переробляє і спалює все сміття країни.

Завдяки налагодженій системі, в Швеції на звалища відправляється всього 0,7% побутового сміття. Найближчі за цим показником Данія і Фінляндія передають на поховання близько 1%, а Норвегія – 3,5% відходів домогосподарств. Половину зібраного сміття шведи перетворюють в енергію, ще 35% переробляють і 15% використовують для виробництва пального та добрив.

Виробники закладають в ціну своїх товарів вартість переробки упаковки і платять споживачам за повернення порожньої тари, а компанії зі збору сміття приймають несортовані відходи за вагою.

Практично весь обсяг сміття, яке викидають шведи (тобто близько 466 кг на людину в рік), перетворюється в тепло, енергію, біопаливо, добрива або використовується повторно. Для порівняння: в Україні на кожного жителя припадає в півтора рази менше відходів, проте 95% їх обсягу з рештою виявляється на звалищах, забруднюючи ґрунт і атмосферу.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні пропонують збільшити штраф за викинутий недопалок в 10 разів, а за окремі види сміття доведеться доплачувати.

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