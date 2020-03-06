Из сточных вод: в Беларуси нашли новый способ добычи энергии

В беларусском городе Слоним создали биотопливный комплекс, который будет добывать энергию из сточных вод.

Об этом сообщает "Гродзненская правда". Энергия комплекса будет использоваться для работы очистных сооружений.

Биогазовый комплекс в городе Слоним grodnonews.by

Биогазовый комплекс состоит из устройств подготовки сырья, производства, очистки и хранения биогаза, производства электроэнергии и тепла, автоматизированной системы управления. Объект построили в рамках инвестиционного проекта, который финансируется за счет займа Европейского банка реконструкции и развития и гранта Шведского агентства по сотрудничеству в сфере международного развития.

Биогазовый комплекс в городе Слоним grodnonews.by

Производство биогаза составит 845,3 тыс. кубических метров в год, а годовое производство электроэнергии достигнет 2 ГВт*ч, что составляет 70% от энергопотребления очистных сооружений водоканала в год. Годовое производство тепловой энергии составит 1814 Гкал.

Биогазовый комплекс в городе Слоним grodnonews.by

Комплекс позволит уменьшить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. Проект призван также улучшить качество очистки сточных вод, уменьшить выбросы загрязняющих веществ в водные объекты и экологическую нагрузку на окружающую среду.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" ввел в эксплуатацию первую очередь комплекса по производству биогаза "Биогаз Ладыжин" мощностью в 12 МВт.

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