Крупнейший в своем роде: в Украине запустили мощный биогазовый комплекс

В Украине агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) ввел в эксплуатацию первую очередь комплекса по производству биогаза "Биогаз Ладыжин" мощностью в 12 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Биогазовый объект расположен в селе Васильевка Тульчинского района Винницкой области.

Биогазовый комплекс "Биогаз Ладыжин" pravda.com

Проект строительства комплекса будет реализован в две очереди с общей запланированной мощностью в 24 МВт. Это делает его крупнейшим биогазовым комплексом по переработке органических отходов от цыплят-бройлеров в мире, отмечают в пресс-службе компании.

Энергии первой очереди станции хватит для одновременного энергообеспечения 35 тысяч домохозяйств. В промышленном масштабе вырабатываемой энергии хватит для обеспечения электричеством около 40% мощностей агроиндустриального кластера МХП, подчеркивают в компании.

"В этот кластер входят крупнейшая в Европе Винницкая птицефабрика с перерабатывающим комплексом и бригадами выращивания цыплят, комбикормовый комплекс, маслопрессовый завод, инкубаторная станция и водофильтровальная станция", – говорится в сообщении пресс-службы.

В МХП ожидают, что запуск первой очереди комплекса поможет снизить выбросы парниковых газов на 100 тысяч тонн СО2 в год. При этом полноценный запуск обоих очередей позволит снизить выбросы еще на 100 тысяч тонн.

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