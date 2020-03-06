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6 березня • оновлено в 16:47
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/ Зелена енергія та новини екології

Зі стічних вод: в Білорусі знайшли новий спосіб видобутку енергії

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У білоруському місті Слонім створили біопаливний комплекс, який буде добувати енергію зі стічних вод.

Про це повідомляє "Гродзненская правда". Енергія комплексу буде використовуватися для роботи очисних споруд.

Біогазовий комплекс в місті Слонім

Біогазовий комплекс в місті Слонім

grodnonews.by

Біогазовий комплекс складається з пристроїв підготовки сировини, виробництва, очищення та зберігання біогазу, виробництва електроенергії та тепла, автоматизованої системи управління. Об'єкт побудували в рамках інвестиційного проекту, який фінансується за рахунок позики Європейського банку реконструкції та розвитку і гранту Шведського агентства з питань співробітництва в сфері міжнародного розвитку.

Біогазовий комплекс в місті Слонім

Біогазовий комплекс в місті Слонім

grodnonews.by

Виробництво біогазу становитиме 845,3 тис. кубічних метрів на рік, а річне виробництво електроенергії досягне 2 ГВт*год, що становить 70% від енергоспоживання очисних споруд водоканалу в рік. Річне виробництво теплової енергії складе 1814 Гкал.

Біогазовий комплекс в місті Слонім

Біогазовий комплекс в місті Слонім

grodnonews.by

Комплекс дозволить зменшити кількість викидів парникових газів в атмосферу. Проект покликаний також поліпшити якість очищення стічних вод, зменшити викиди забруднюючих речовин у водні об'єкти та екологічне навантаження на навколишнє середовище.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" увів в експлуатацію першу чергу комплексу по виробництву біогазу "Біогаз Ладижин" потужністю в 12 МВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Місце
Білорусь Гродно
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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