"Усе, як 5 мільйонів років тому": рівень забруднення повітря встановив новий страшний рекорд

Екологи із Всесвітньої метеорологічної організації повідомили, що людство встановило черговий сумний рекорд за рівнем забруднення парниковими газами.

Заява зроблена напередодні Кліматичної конференції ООН, яка відбудеться у Мадриді з 2 по 15 грудня, пише New Atlas. За даними експертів, у планети лишається все менше можливостей для запобігання кліматичній катастрофі.

Ілюстрація vladtime.ru

За даними дослідників, минулого року усереднена концентрація вуглекислого газу в атмосфері становила 407,6 частин на мільйон. Судячи з кліматичних реконструкцій, востаннє такий рівень парникових газів спостерігався на Землі 3-5 млн років тому, зазначає видання.

Середні температури тоді були вище на 2-3°C, а рівень моря перевищував нинішній на 10-20 метрів. Загалом щорічне зростання викидів стає все інтенсивнішим: якщо з 1995 по 2005 рік воно у середньому становило 1,86 частин на мільйон, то у 2005 – 2015 роках досягло 2,06 частин.

Крім вуглекислого газу, вчені виявили зростання викидів метану і закису азоту. Концентрація першого досягла рекордного рівня у 1869 частин на мільярд, а другого – 331,1 частин на мільярд. Дослідники очікують, що за підсумками 2019 року концентрація вуглекислого газу досягне нових рекордів.

"Все це означає, що жодних ознак скорочення або навіть уповільнення викидів не спостерігається, незважаючи на зобов'язання, взяті країнами у рамках Паризької угоди. Незалежно від того, чи почнуть люди активніше боротися із кліматичними змінами, викинутого в атмосферу вуглекислого газу вже достатньо, щоб розігріти планету і серйозно ускладнити нам життя вже у найближчі 10 років. За даними вчених, до 2030 року на нас чекають нові температурні рекорди, небувалі посухи, а також більше пожеж, найсильніших штормів і тайфунів", – зазначає видання.

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