У Великобританії створюють "чисту" вулицю з нульовим рівнем викидів

Влада Лондона в Великобританії плануює навесні 2020 року відкрити дорогу з нульовим рівнем викидів, щоб зменшити забруднення від міського транспорту.

Про це повідомляє VC. Вулиця отримає назву Beech Street, і протягом 18 місяців по ній буде цілодобово і без вихідних заборонено рух бензинових і дизельних авто.

Beech Street osnova.io

Beech Street стане першою вулицею такого типу, на якій будуть дозволені тільки автомобілі на електриці або водні, а також гібридні авто, здатні проїхати не менше 32 км в режимі нульових викидів. Крім того, на територію вулиці зможе заїжджати муніципальний транспорт для вивезення сміття та усунення аварій.

Контролювати порядок на території Beech Street буде система камер з автоматичним розпізнаванням номерних знаків. Порушників будуть автоматично штрафувати на 130 фунтів (близько 4070 грн). При цьому для "оперативних" порушників передбачена знижка в 50% у разі оплати протягом 14 днів.

Влада Лондона також пообіцяла провести лікнеп для водіїв та запустити спеціальну інформаційну кампанію, щоб заздалегідь розповісти про правила використання Beech Street. Співробітники муніципальних служб також встановлять особливі попереджуючі знаки.

У майбутньому проект планують істотно масштабувати і розширювати, якщо тестовий період пройде вдало.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Японії компанія Toyota анонсувала будівництво експериментального міста Woven Citу, який буде працювати на водневому паливі.

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