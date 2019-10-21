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21 октября • обновлено в 11:26
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"В почвах Луны и Марса может быть жизнь": ученые сделали громкое заявление

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Исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах при помощи симулятора NASA выяснили, что почва Луны и Марса подходит для выращивания сельскохозяйственных культур.

Об этом пишет SciTechDaily. При этом издание отмечает, что почва Марса оказалась в разы лучше, чем созданный на симуляторе "грунт" с Луны.

"В почвах Луны и Марса может быть жизнь": ученые сделали громкое заявление

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"Мы были в восторге, когда увидели, что взращенные на смоделированной марсианской почве помидоры стали приобретать красный цвет. Это говорит о том, что следующий шаг на пути разработки замкнутой экологической системы был успешно сделан", – сообщил член команды исследователей Вигер Вамелинк.

По данным ученых, на Марсе и Луне вполне можно выращивать овощи и зелень. Кроме того, исследователи допускают вариант, при котором выращенные культуры смогут воспроизводить семена, чтобы обеспечить цикличность получаемого урожая.

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Авторы научной работы постарались вырастить десять сельскохозяйственных растений: посевной кресс-салат, рукколу, помидоры, редьку, лебеду, рожь, шпинат, лук-порей, горох и лук-сибулет. Для этого ученые смоделировали свойства марсианского и лунного реголита, сравнив их с аналогичной моделью почвы Земли.

В итоге девять из десяти культур показали хороший рост, причем каждая принесла плоды, а редис, рожь и посевной кресс-салат показали наилучшие показатели по плодовитости. При этом "грунт" с Марса оказался более эффективным, чем лунная "почва".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, ранее снимок NASA вызвал ажиотаж предположением о жизни на красной планете.

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Тема
Исследование ученых
Место
Нидерланды
Теги
Экология Марс Green Oboz
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А смысл этого виртуального исследования? Без нормальных климатологических условий, без кислорода, без воды все равно ничего не вырастет. Если там и появятся станции проще будет завести плодородный слой с Земли для оранжерей.
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