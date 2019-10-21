"В почвах Луны и Марса может быть жизнь": ученые сделали громкое заявление

Исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах при помощи симулятора NASA выяснили, что почва Луны и Марса подходит для выращивания сельскохозяйственных культур.

Об этом пишет SciTechDaily. При этом издание отмечает, что почва Марса оказалась в разы лучше, чем созданный на симуляторе "грунт" с Луны.

"Мы были в восторге, когда увидели, что взращенные на смоделированной марсианской почве помидоры стали приобретать красный цвет. Это говорит о том, что следующий шаг на пути разработки замкнутой экологической системы был успешно сделан", – сообщил член команды исследователей Вигер Вамелинк.

По данным ученых, на Марсе и Луне вполне можно выращивать овощи и зелень. Кроме того, исследователи допускают вариант, при котором выращенные культуры смогут воспроизводить семена, чтобы обеспечить цикличность получаемого урожая.

Авторы научной работы постарались вырастить десять сельскохозяйственных растений: посевной кресс-салат, рукколу, помидоры, редьку, лебеду, рожь, шпинат, лук-порей, горох и лук-сибулет. Для этого ученые смоделировали свойства марсианского и лунного реголита, сравнив их с аналогичной моделью почвы Земли.

В итоге девять из десяти культур показали хороший рост, причем каждая принесла плоды, а редис, рожь и посевной кресс-салат показали наилучшие показатели по плодовитости. При этом "грунт" с Марса оказался более эффективным, чем лунная "почва".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, ранее снимок NASA вызвал ажиотаж предположением о жизни на красной планете.

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