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21 жовтня • оновлено в 11:26
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/ Екологія

"У грунтах Місяця і Марса може бути життя": вчені зробили гучну заяву

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Дослідники з Вагенінгенского університету в Нідерландах за допомогою симулятора NASA з'ясували, що грунт Місяця і Марса підходить для вирощування сільськогосподарських культур.

Про це пише SciTechDaily. При цьому видання відзначає, що грунт Марса виявився в рази кращий, ніж створений на симуляторі "грунт" з Місяця.

"У грунтах Місяця і Марса може бути життя": вчені зробили гучну заяву

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"Ми були в захваті, коли побачили, що вирощені на змодельованому марсіанському ґрунті помідори почали набувати червоного кольору. Це говорить про те, що наступний крок на шляху розробки замкнутої екологічної системи був успішно зроблений", – повідомив член команди дослідників Вігер Вамелінк.

За даними вчених, на Марсі та Місяці цілком можна вирощувати овочі та зелень. Крім того, дослідники допускають варіант, при якому вирощені культури зможуть давати насіння, щоб забезпечити циклічність отриманого врожаю.

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Автори наукової роботи постаралися виростити десять сільськогосподарських рослин: посівний крес-салат, руколу, помідори, редьку, лободу, жито, шпинат, цибулю-порей, горох і цибулю-сібулет. Для цього вчені змоделювали властивості марсіанського і місячного реголіту, порівнявши їх з аналогічною моделлю грунту Землі.

В результаті дев'ять з десяти культур показали хороше зростання, причому кожна принесла плоди, а редис, жито і посівний крес-салат показали найкращі показники по плодючості. При цьому "грунт" з Марса виявився більш ефективним, ніж "земля" з Місяца.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, раніше знімок NASA викликав ажіотаж припущенням про життя на червоній планеті.

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Тема
Дослідження вчених
Місце
Нідерланди
Теги
Екологія Марс Green Oboz
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А смысл этого виртуального исследования? Без нормальных климатологических условий, без кислорода, без воды все равно ничего не вырастет. Если там и появятся станции проще будет завести плодородный слой с Земли для оранжерей.
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