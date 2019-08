Колонизация Марса: Маск предложил альтернативу ядерным бомбардировкам

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск предложил нагреть атмосферу Марса при помощи выведенных на орбиту планеты системы зеркал.

Об этом бизнесмен написал в Twitter, предложив пользователям обсудить вопрос и предложить свои варианты.

Маск предположил, что климат Марса можно сделать более мягким, если направлять на планету солнечный свет с помощью зеркальных спутников.

"Возможно, имеет смысл нагреть атмосферу Марса с помощью тысяч спутников-отражателей, а не "искусственными солнцами", - предположил он.

Таким образом Маск хочет сделать Марс пригодным для поддержания устойчивой атмосферы, чтобы впоследствии начать колонизацию планеты.

Стоит отметить, что под "искусственными солнцами" Маск подразумевал ядерные заряды, которые он ранее предлагал взорвать у полюсов планеты.

По задумке инженера, энергия термоядерных взрывов должна была нагреть атмосферу Марса и вызвать таяние полярных шапок для возникновения парникового эффекта.

Might make sense to have thousands of solar reflector satellites 🛰 to warm Mars vs artificial suns (tbd)