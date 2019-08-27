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Колонизация Марса: Маск предложил альтернативу ядерным бомбардировкам

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Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск предложил нагреть атмосферу Марса при помощи выведенных на орбиту планеты системы зеркал.

Об этом бизнесмен написал в Twitter, предложив пользователям обсудить вопрос и предложить свои варианты.

Маск предположил, что климат Марса можно сделать более мягким, если направлять на планету солнечный свет с помощью зеркальных спутников.

Илон Маск

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"Возможно, имеет смысл нагреть атмосферу Марса с помощью тысяч спутников-отражателей, а не "искусственными солнцами", - предположил он.

Таким образом Маск хочет сделать Марс пригодным для поддержания устойчивой атмосферы, чтобы впоследствии начать колонизацию планеты.

Стоит отметить, что под "искусственными солнцами" Маск подразумевал ядерные заряды, которые он ранее предлагал взорвать у полюсов планеты.

По задумке инженера, энергия термоядерных взрывов должна была нагреть атмосферу Марса и вызвать таяние полярных шапок для возникновения парникового эффекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Марсе нашли возможные признаки жизни.

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Тема
Колонизация Марса
Персона
Илон Маск
Место
США
Тег
Марс
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shahzadi amber
shahzadi amber
its really amazing news sound good
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