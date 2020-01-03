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3 января • обновлено в 12:15
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В Нидерландах закрыли угольную теплоэлектростанцию: что стало причиной

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Расположенная в Амстердаме угольная электростанция Хемвег окончательно прекратила работу. В будущем Нидерланды планируют закрыть все подобные объекты.

Об этом сообщает NOS. Издание отмечает, что станция проработала 25 лет, прежде чем ее решили закрыть в целях борьбы с изменениями климата.

Угольная электростанция Hemweg

Угольная электростанция Hemweg

powerplants.vattenfall.com

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В 2019 году станция стала источником выбросов почти 3,6 мегатонны СО2, что составило порядка 2% всех выбросов Нидерландов. Объект было решено закрыть после того, экологическая организация Urgenda выиграла в суде против правительства страны.

В результате суд обязал правительство сократить выбросы парниковых газов на 25%. 21 декабря на станции произошла последняя загрузка угля в печи, после чего 23 декабря она был полностью остановлена.

Владелец станции, компания Vattenfall, получит от правительства компенсацию в размере 52,5 млн евро. Бывшие работники предприятие также получат помощь с поиском новой работы.

Впоследствии здание станции планируют снести, на ее месте планируют построить объект генерации "зеленой" энергии, отмечает издание. Аналогичная судьба также ожидает 4 других угольных ТЭЦ, которые все еще работают в Нидерландах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правительство Германии закрыло Филипсбургскую атомную электростанцию мощностью 1468 МВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Нидерланды
Теги
Green Oboz Экология
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