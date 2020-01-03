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3 січня • оновлено в 12:17
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/ Екологія

У Нідерландах закрили вугільну теплоелектростанцію: що стало причиною

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Розташована в Амстердамі вугільна електростанція Гемвеґ остаточно припинила роботу. В майбутньому Нідерланди планують закрити всі подібні об'єкти.

Про це повідомляє NOS. Видання зазначає, що станція пропрацювала 25 років, перш ніж її вирішили закрити з метою боротьби зі змінами клімату.

Вугільна електростанція Hemweg

Вугільна електростанція Hemweg

powerplants.vattenfall.com

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У 2019 станція стала джерелом викидів майже 3,6 мегатонн СО2, що склало майже 2% всіх викидів Нідерландів. Об'єкт було вирішено закрити після того, як екологічна організація Urgenda виграла в суді проти уряду країни.

В результаті суд зобов'язав уряд скоротити викиди парникових газів на 25%. 21 грудня на станції відбулося останнє завантаження вугілля до печі, після чого 23 грудня вона була повністю зупинена.

Власник станції, компанія Vattenfall, отримає від уряду компенсацію в розмірі 52,5 млн євро. Колишні працівники підприємства також отримають допомогу з пошуком нової роботи.

Згодом будівлю станції планують знести, на її місці планують побудувати об'єкт генерації "зеленої" енергії, зазначає видання. Аналогічна доля також очікує 4 інші вугільні ТЕЦ, які все ще працюють у Нідерландах.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як уряд Німеччини закрив Філіпсбургську атомну електростанцію потужністю 1468 МВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Нідерланди
Теги
Green Oboz Екологія
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