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13 грудня • оновлено в 16:10
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/ Екологія

Вчені в Швеції створили надлегкий матеріал, який "пожирає" шкідливі викиди

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У Швеції вчені з Технічного університету Чалмерса і Стокгольмського університету розробили надлегкий і недорогий у виробництві матеріал для видобутку СО2 з атмосфери.

Про це повідомляє видання Inverse. В перспективи автори винаходу планують перетворювати зібраний газ в корисні продукти.

Ілюстрація забруднення повітря

Ілюстрація забруднення повітря

fnlondon.com

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Створений ученими матеріал представляє із себе надлегку піну на біологічній основі. Вона екологічно чиста і стійка, дешева у виробництві і демонструє високу швидкість захоплення СО2 з атмосфери. Піна створена на основі природних мінералів, що мають високу пористість та здатність до адсорбування вуглекислого газу.

Демонстрація ваги нового матеріалу

Демонстрація ваги нового матеріалу

inverse.com

При створенні матеріалу вчені поміщають цеоліти (мінерали, які легко віддають і поглинають воду. – Ред) до розчину з целюлози та желатину. Отриманий після застигання матеріал має високу міцність, довговічний, придатний для багаторазового використання і стійкий до хімічного і температурного впливу.

Ще однією перевагою матеріалу є його нешкідливість для навколишнього середовища і вага – в якості демонстрації властивостей піни вчені помістили її на пелюстки квітки.

"Найбільше здивувало, що ми змогли настільки щільно заповнити піну цеолітами. Коли вони досягли 90 відсотків матеріалу за вагою, ми зрозуміли, що досягли чогось виняткового", – заявив один з авторів дослідження Уолтер Росас.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США схвалили екологічний спосіб утилізації залишків людей шляхом перетворення в родючий грунт. Захисники екології таким чином хочуть захистити землю і повітря від забруднень.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Швеція
Теги
Екологія Green Oboz
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