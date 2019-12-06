Европа озвучила Украине ультиматум по энергетике: что потребовали

Энергетическая система Украины должна сократить выбросы СО2 и обеспечить свободную интеграцию возобновляемой энергетики в электросети страны.

Об этом заявил президент компании GE Grid Solutions и глава Европейской ассоциации энергопередачи и распределения (T&D Europe) Герхард Сейрлинг в интервью изданию Delo. По его словам, эти задачи входят в ключевые цели для энергетики страны, чтобы в будущем интегрироваться в энергосети Европы.

"Необходимо принять меры для интеграции в европейскую энергосеть. Самая большая задача – сокращение выбросов углекислого газа, а также интеграция возобновляемых источников электроэнергии в энергосистему. Для выполнения этих целей нужна очень мощная электрическая сеть, потому что она будет отвечать за передачу электроэнергии, выработанной различными источниками, в том числе и возобновляемыми. А это технически сложно", – сказал Сейрлинг.

По мнению эксперта, сильная интегрированная энергосеть позволит покупать дешевую электроэнергию. Это позволит сбалансировать провалы в работе "зеленых" источников электроэнергии, которые зависят от ряда объективных факторов.

"Прежде чем обсуждать строительство дополнительных источников электроэнергии, нужно иметь сильную интегрированную сеть – чем шире она, тем меньше нужно балансирования на местах. Просто потому, что прежде чем подключить или отсоединить некие мощности, возможно, вы сможете купить энергию в другом месте с меньшими затратами", – заключил Сейрлинг.

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