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4 декабря • обновлено в 18:58
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/ Экология

"У нас уже был Чернобыль!" Украинцам раскрыли жуткую правду о мусорном коллапсе

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При желании власти решить проблему с мусором в Украине возможно за 3-5 лет.

Об этом сказано в блоге Евгения Леськива, опубликованном на Facebook. Он отметил, что сейчас 9000 га украинской земли засорено свалками.

"Я понимаю, что морфология мусора, который выбрасывает украинец, довольно неприглядная для бизнеса, но каждый из нас в год генерирует более 300 кг этого хлама", – рассказал он.

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Леськив добавил, что этот мусор можно превратить в ценные ресурсы: "электроэнергию, тепло, остальное переделать в полезные вещи".

Он также призвал украинцев сортировать мусор. "У нас уже был Чернобыль! Мы не можем допустить еще большей экологической катастрофы", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине изменят правила обустройства мусорных полигонов. Это позволит сделать их более безопасными.

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Место
Украина
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