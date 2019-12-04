"У нас вже був Чорнобиль!" Українцям розкрили страшну правду про сміттєвий колапс

При бажанні влади вирішити проблему зі сміттям в Україні можливо за 3-5 років.

Про це сказано в блозі Євгена Леськіва, опублікованому на Facebook. Він зазначив, що зараз 9000 га української землі засмічено звалищами.

"Я розумію, що морфологія сміття, який викидає українець, досить неприваблива для бізнесу, але кожен з нас в рік генерує більше 300 кг цього мотлоху", – розповів він.

Леськів додав, що це сміття можна перетворити в цінні ресурси: "електроенергію, тепло, решту переробити в корисні речі".

Він також закликав українців сортувати сміття. "У нас вже був Чорнобиль! Ми не можемо допустити ще більшої екологічної катастрофи", – написав він.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні змінять правила облаштування сміттєвих полігонів. Це дозволить зробити їх більш безпечними.

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