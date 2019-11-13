Гірше Чорнобиля: в Тихому океані стався витік ядерних відходів

Побудований на місці ядерних випробувань США ядерний могильник на Маршаллових островах в Тихому океані почав протікати, через що в море стікає радіоактивний плутоній.

Про це повідомляє видання LA Times. Усередині сховища під назвою "Гробниця" зберігається заражений радіацією грунт, який залишився після ядерних вибухів.

latimes.com Купол радіоактивного могильника "Гробниці"

У період з 1946 по 1958 рік США підірвали 67 ядерних бомб на Маршаллових островах. Згодом радіоактивний грунт зібрали в одній з воронок від ядерного вибуху на острові Руніт, залили його бетоном і накрили зверху куполом. Могильник назвали the Tomb, або "Гробниця".

Купол ядерного могильника на острові Руніт latimes.com

Також в могильнику поховані залишки радіоактивного металобрухту з інших тихоокеанських полігонів і 130 тонн зараженої землі з ядерного полігону американського штату Невада. Дослідження вчених з Колумбійського університету показало, що рівень радіації на Маршаллових островах вище, ніж у Чорнобилі.

Наразі через глобальне потепління, підйом рівня океану та підвищення температур могильник дав тріщину. Туди потрапляє вода, яка вимиває радіоактивний плутоній в море.

Схема конструкції "Гробниці" на острові Рунит latimes.com

Представники Маршаллових островів звернулися до США за допомогою. Однак Вашингтон заявив, що відповідальність за "Гробницю" тепер несе місцева влада.

Фото ядерного вибуху на території Маршаллових островів latimes.com

"Як так може бути, щоб купол став наш? Ми цього не хочемо. Ми не будували це. Сміття всередині нього не наше", – обурилася президент Республіки Маршаллові острови Хільда Хейне.

За останні 15 місяців вчені провели кілька експедицій на острови і зафіксували у місцевих жителів ознаки серйозного ураження радіацією. Зараз експерти попереджають, що в разі затоплення могильника купол може дати кілька тріщин, після чого відходи почнуть неконтрольовано витікати в Тихий океан.

Вивчення радіоактивного фону в околицях могильника latimes.com

"Маршаллові острови стали жертвою двох найбільших загроз, що стоять перед людством – ядерної зброї і зміни клімату. США несуть повну відповідальність за ядерні випробування, та їх викиди в більшій мірі сприяють зміні клімату, ніж викиди якої іншої країни", – заявив Майкл Джеррард, вчений-юріст юридичного факультету Колумбійського університету.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що світу загрожує катастрофа від ядерних відходів, через що вчені з усього світу розробляють способи переробки токсичних речовин.

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