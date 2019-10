"Этого не должно быть у вас в руках!" Премьер Британии оконфузился на людях

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в неловкую ситуацию после того, как попытался выпить кофе из одноразового пластикового стаканчика.

Инцидент произошел во время прогулки в конференц-центре партии Тори в Манчестере, сообщает The Guardian. Издание отмечает, что Джонсон приехал на съезд Консервативной партии для проведения переговоров о выходе Великобритании из Европейского Союза до 31 октября.

Во время прогулки по центру один из помощников Джонсона на ходу вручил ему пластиковый стаканчик с кофе. Джонсон поблагодарил, однако не успел выпить кофе - в этот момент к нему подбежала другая помощница и забрала напиток.

"О нет, вы не должны этого делать", - категорически заявила, обращаясь к Джонсону, забирая стаканчик из его рук. После этого помощница посмотрела на мужчину, который передал премьер-министру кофе, и строго отметила: "никаких пластиковых стаканчиков!".

Впоследствии Джонсон в Twitter опубликовал свою фотографию с керамической чашкой кофе, рекламирующей Brexit (выход Великобритании из Европейского союза - ред.), и подписью "Я наконец-то получил свой кофе".

Стоит отметить, что вопрос использования пластиковой посуды на территории Великобритании является довольно острым, поэтому большинство политиков публично отказываются от использования одноразовых вещей, вроде пластиковых трубочек, пакетов или стаканчиков. Это делается из-за вреда, который пластиковая посуда наносит окружающей среде.

Ситуация моментально стала вирусной в социальных сетях, где поведение премьер-министра похвалил официальный представитель международной эко-организации Greenpeace: "Мы согласны с вашим помощником, мистер Джонсон - никаких одноразовых стаканчиков!"

We agree with your aide @BorisJohnson - no disposable cups!



Maybe you should introduce a cup levy to reduce usage?

(Which 120k+ called for)



Or a tax on single-use plastic? (130k+ called for)



Or a deposit return scheme? (300k+ called for)



That'd be a good start. https://t.co/6NYqL0sDZ9