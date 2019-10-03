"Природа не витримує!" Еколог забив на сполох через стан планети

На думку екологів, зміни клімату внаслідок використання викопних ресурсів абсолютно очевидні й спостерігаються в різних точках земної кулі, від Сибіру до Африки.

Про це заявив ексдепутат парламенту Естонії, експерт з енергетики та довкілля Марек Страндберг у рамках міжнародної акції "П'ятниця для майбутнього", яка пройшла по всій планеті, передає видання "Sputnik Естонія".

Марек Страндберг teatritasku.ee

"Активність людей настільки інтенсивна, що природна система більше їх не витримує", – повідомив він.

За його словами, необхідно відмовитися від використання технологій, заснованих на вуглеводнях. З цією метою Страндберг і інші екоактивісти проводять пікети, які мають переконати Центральні банки та уряди країн світу змінити загальносвітову кліматичну політику. Водночас зазначається, що західна промисловість до змін готова.

"Біопаливо, наприклад, – це мертвий шлях: не майбутнє, а лише відгалуження. Насправді, ми маємо використовувати у великих кількостях чисті потоки енергії – сонця й вітру. Можливо, через кілька років з'являться й нові ядерні реактори. А також водень і водневі з'єднання – за ними майбутнє, і ми можемо і маємо вже зараз зробити перші кроки ", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Грета Тунберг, юна екоактівістка зі Швеції, розгромила світових лідерів в ООН під час емоційної промови, присвяченій кліматичній кризі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал