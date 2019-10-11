Предотвратить катастрофу: крупнейшие города мира подписали историческое соглашение

В Копенгагене на всемирном саммите С40, куда входят главы крупнейших городов мира, было принято так называемое "Глобальное зеленое соглашение" (GGND).

Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Подписанты признали "чрезвычайной" климатическую ситуацию в мире и указали на необходимость глобальных перемен.

"Новый курс призван ускорить срочное, фундаментальное и необратимое перенаправление мировых ресурсов из сферы ископаемого топлива на мероприятия по предотвращению чрезвычайной климатической ситуации в мире. Для нас, как мэров, на первом месте – безопасность жителей наших городов", – сказала на пресс-конференции мэр Парижа Анн Идальго.

По ее словам, мировые лидеры на саммите ООН вновь не смогли договориться о мерах для предотвращения кризиса. Ситуация угрожает жителям всей планеты, утверждает политик.

"Скоро пройдет 4 года с подписания Парижской Соглашения в нашем городе. Только в прошлом месяце мировые лидеры встретились в Нью-Йорке и снова не смогли договориться ни о каких, даже отдаленно подобные меры, необходимые для остановки климатического кризиса. Их несостоятельность напрямую угрожает всем людям на планете, поскольку время работает против нас. Нет другого решения, кроме Зеленого соглашения, которое может стать ключевым средством для победы в этой гонке со временем. Все, кто принимают решения должны принять ответственность за его воплощение в жизнь", – подчеркнула она.

Города, которые поддержали Соглашение, обязались безотлагательно принимать меры по сокращению выбросов во всех секторах, влияющих на изменение климата (транспорт, здания, промышленность и отходы), чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов.

Мэры признали чрезвычайной климатическую ситуацию в мире и призвали к неотложным совместных действий для сокращения выбросов парниковых газов. По итогам саммита было принято соответствующее решение.

"Мы должны достичь пика выбросов к 2020 году и сократить их наполовину к 2030-го. Будем ускорять срочное, фундаментальное и необратимое перенаправления мировых ресурсов из сферы ископаемого топлива на мероприятия по предотвращению чрезвычайной климатической ситуации в мире и строительства зеленой и честной экологической цивилизации. Приглашаем наших партнеров – политических лидеров, руководителей компаний и профсоюзов, инвесторов и гражданское общество присоединиться к нам в признании чрезвычайной климатической ситуации в мире и помощи в осуществлении научно-обоснованных действий, чтобы ее преодолеть", – сказано в решении мэров.

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