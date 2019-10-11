Запобігти катастрофі: найбільші міста світу підписали історичну угоду

У Копенгагені на всесвітньому саміті С40, куди входять глави найбільших міст світу, було затверджено так звану "Глобальну зелену угоду" (GGND).

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації. Підписанти визнали "надзвичайною" кліматичну ситуацію у світі й вказали на необхідність глобальних змін.

"Новий курс покликаний прискорити термінове, фундаментальне і необоротне перенаправлення світових ресурсів зі сфери викопного палива на заходи щодо запобігання надзвичайній кліматичній ситуації у світі. Для нас, як мерів, на першому місці – безпека жителів наших міст", – сказала на пресконференції очільниця Парижа Анн Ідальго.

За її словами, світові лідери на саміті ООН знову не змогли домовитися про заходи для запобігання кризі. Ситуація загрожує жителям всієї планети, стверджує політикиня.

"Скоро пройде 4 роки з підписання Паризької Угоди в нашому місті. Тільки минулого місяця світові лідери зустрілися у Нью-Йорку й знову не змогли домовитися ні про які, навіть віддалено подібні заходи, необхідні для зупинки кліматичної кризи. Їхня неспроможність безпосередньо загрожує всім людям на планеті, оскільки час працює проти нас. Немає іншого рішення, крім Зеленої угоди, яка може стати ключовим засобом для перемоги в цій гонці з часом. Усі, хто ухвалюють рішення, повинні взяти відповідальність за його втілення у життя", – підкреслила вона.

Міста, які підтримали Угоду, взяли на себе зобов'язання невідкладно вживати заходів щодо скорочення викидів у всіх секторах, які впливають на зміну клімату (транспорт, будівлі, промисловість і відходи), щоб утримати глобальне потепління в межах 1,5 градусів.

Мери визнали надзвичайною кліматичну ситуацію в світі та закликали до нагальних спільних дій для скорочення викидів парникових газів. За підсумками саміту було ухвалено відповідне рішення.

"Ми повинні досягти піку викидів до 2020 року і скоротити їх наполовину до 2030-го. Будемо прискорювати термінове, фундаментальне і необоротне перенаправлення світових ресурсів зі сфери викопного палива на заходи щодо запобігання надзвичайній кліматичній ситуації у світі й будівництва зеленої і чесної екологічної цивілізації. Запрошуємо наших партнерів – політичних лідерів, керівників компаній і профспілок, інвесторів і громадянське суспільство приєднатися до нас у визнанні надзвичайної кліматичної ситуації в світі та допомогти у здійсненні науково-обґрунтованих дій, щоб її подолати", – йдеться в рішенні мерів.

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