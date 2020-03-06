Правительство Германии в рамках плана по отказу от нефти, угля и газа в пользу водорода планирует закупать "зеленое" топливо в России через газопровод "Северный поток-2".

Об этом пишет издание Edaily. В будущем Германия планирует стать "номером один в мире по использованию водорода".

Иллюстрация gazprom.ru

Экологическая стратегия Германии предполагает перевод промышленности страны на водород, который дает нулевые выбросы углекислого газа в атмосферу и обладает большей теплотой сгорания, чем природный газ. Для этого Германия хочет использовать как экологический чистый водород, который был создан благодаря электролизу с использованием возобновляемой энергетики, так и водород, который добывают из природного газа.

По данным немецкого правительства, сейчас Германия не импортирует водород, но к 2050 году его поставки из-за границы могут составить 45 млн тонн.

"В список потенциальных поставщиков могут включить Норвегию, Россию, Северную Африку и Ближний Восток. Российский "Газпром" сможет поставлять топливо по "Северному потоку – 2", который пока находится в стадии строительства", – пишет издание.

Использование смеси метана и водорода в энергетике и на транспорте без существенных инфраструктурных изменений сократит выбросы в атмосферу на 25−30%, позволив Европе достичь ее климатических целей в 2030 году. А полномасштабный переход на водород с метана полностью ответит целям ЕС к 2050 году.

"Даже консервативные оценки показывают, что существующая инфраструктура позволяет транспортировать смесь, в которой уровень водорода может составлять до 20%. Последние исследования продемонстрировали, что газопроводы типа „Северный поток“ способны обеспечивать поставку топлива, в котором водород может занимать до 70%", – говорится в публикации "Газпрома".

Ранее OBOZREVATEL писал, что концерн Shell построит в Нидерландах установку NortH2 по производству водорода мощностью 10 ГВт, энергию для которой будут поставлять построенные в Северном море офшорные ветрогенераторы.

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