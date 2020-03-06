Уряд Німеччини в рамках плану з відмови від нафти, вугілля й газу на користь водню планує закуповувати "зелене" паливо в Росії через газопровід "Північний потік-2".

Про це пише видання Edaily. В майбутньому Німеччина планує стати "номером один у світі з використання водню".

Ілюстрація gazprom.ru

Екологічна стратегія Німеччини передбачає перехід промисловості країни на водень, який дає нульові викиди вуглекислого газу в атмосферу і має більшу теплоту згоряння, ніж природний газ. Для цього Німеччина хоче використовувати як екологічно чистий водень, що був створений завдяки електролізу з використанням відновлюваної енергетики, так і водень, який добувають із природного газу.

За даними німецького уряду, зараз Німеччина не імпортує водень, але до 2050 року його поставки з-за кордону можуть скласти 45 млн тонн.

"У список потенційних постачальників можуть включити Норвегію, Росію, Північну Африку і Близький Схід. Російський "Газпром" зможе постачати паливо по "Північному потоку – 2", який поки знаходиться в стадії будівництва", – пише видання.

Використання суміші метану і водню в енергетиці і на транспорті без істотних інфраструктурних змін скоротить викиди в атмосферу на 25-30%, дозволивши Європі досягти її кліматичних цілей у 2030 році. А повномасштабний перехід на водень з метану повністю відповість цілям ЄС до 2050 року.

"Навіть консервативні оцінки показують, що наявна інфраструктура дозволяє транспортувати суміш, в якій рівень водню може становити до 20%. Останні дослідження продемонстрували, що газопроводи типу "Північний потік" здатні забезпечувати постачання палива, в якому водень може займати до 70%", – йдеться в публікації "Газпрому".

Раніше OBOZREVATEL писав, що концерн Shell побудує в Нідерландах установку NortH2 з виробництва водню потужністю 10 ГВт, енергію для якої будуть постачати побудовані в Північному морі офшорні вітрогенератори.

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