Приводит к необратимым изменениям в организме: вскрылась угроза ископаемых видов топлива

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла максимального уровня, который наблюдался 5 млн лет назад, когда температура на планете была выше на несколько градусов.

Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты природных ресурсов. В ведомстве подчеркивают, что скорость загрязнения атмосферы растет с каждым годом.

Загрязнение воздуха piqsels.com

"Обычно количество углекислого газа колеблется в зависимости от сезона, достигая максимальной отметки выбросов в северном полушарии весной и в начале лета. Однако с каждым годом среднегодовая концентрация CO2 продолжает стабильно расти, постепенно лишь ускоряясь", – говорится в сообщении.

Ученые связывают этот факт с сжиганием твердых видов топлива. Согласно статистика, 67% вредных выбросов парниковых газов вызывает энергетика и сжигание ископаемых видов топлива, которые приводят к росту глобальной средней температуры.

"Углекислый газ возникает в результате сжигания ископаемых видов топлива, в частности, угля. При увеличении концентрации СО2 в воздухе он становится токсичным и может вызвать биохимические изменения в крови человека, боли в суставах, слабость, нарушение кислотно-щелочного баланса, снижение иммунитета, стать причиной заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы", – пишет Минэкоэнерго.

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