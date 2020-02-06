Призводить до незворотних змін в організмі: розкрилася загроза викопних видів палива

Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі досягла максимального рівня, який спостерігався 5 млн років тому, коли температура на планеті була вищою на кілька градусів.

Про це стверджується в дослідженні вчених із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту природних ресурсів. У відомстві підкреслюють, що швидкість забруднення атмосфери зростає щороку.

Забруднення повітря piqsels.com

"Зазвичай кількість вуглекислого газу коливається залежно від сезону, досягаючи максимальної позначки викидів у північній півкулі навесні й на початку літа. Однак щороку середньорічна концентрація CO2 продовжує стабільно збільшуватися, поступово лише набираючи обертів", – йдеться в повідомленні.

Вчені пов'язують цей факт зі спалюванням твердих видів палива. Згідно зі статистикою, 67% шкідливих викидів парникових газів спричинює енергетика і використання викопних видів палива, які призводять до зростання глобальної середньої температури.

"Вуглекислий газ виникає внаслідок спалювання викопних видів палива, зокрема, вугілля. В разі збільшення концентрації СО2 в повітрі воно стає токсичним і може зумовити біохімічні зміни в крові людини, болі в суглобах, слабкість, порушення кислотно-лужного балансу, зниження імунітету, стати причиною захворювань нирок і серцево-судинної системи", – інформує Мінекоенерго.

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