Гренландія вирішила заробляти на наслідках кліматичної кризи

Уряд Гренландії через глобальну кліматичну кризу, яка призвела до танення льодовиків, прийняв рішення розширити експорт талої води, яка відома своєю чистотою.
Про це повідомляє The Saxon. За словами міністра промисловості і енергетики Гренландії Джесс Свейн, уряд виписав всього 16 ліцензій на видобуток води.
Льодовики Гренландії
standard.co.uk
"До сих пір дев'ять невеликих проектів отримали ліцензії на експорт води, але ми хочемо розширюватися і ділитися своєю водою з рештою світу. Ми досліджували, наскільки чиста наша вода, скільки є і скільки років ми можемо використовувати її економічно, і тепер ми говоримо світу: у нас є велика кількість найчистішої води, пропонуємо використовувати цей ресурс", – заявив Свейн.
Зараз уряд Гренландії налагоджує співпрацю з комерційними компаніями.
"Брак води в світі буде збільшуватися. У нас є вода, яка накопичувалася в великих кількостях протягом тисячоліть, і тепер ми зрозуміли, що можемо зробити товарний продукт, якого не вистачає в інших місцях – це вода з льодовиків", – зазначив чиновник. За його словами, заробіток на талій воді дозволить Гренландії стати більш економічно незалежною від Данії.
Раніше OBOZREVATEL писав, що згідно з дослідженнями вчених, епоха глобальних кліматичних катастроф може наступити вже в 2030 році. За даними кліматологів, вже через 10 років на планеті "почнеться справжнє пекло".
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