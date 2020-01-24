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24 января • обновлено в 17:12
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Пловец решил необычным способом спасти ледники Антарктиды от таяния

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Британский пловец Льюис Пью рассказал, как проплыл через воды восточной Антарктиды по водоему, который возник из-за таяния ледников.

Об этом он написал в Twitter. При этом мужчина совершил заплыв без специального обмундирования – на нем были только плавки, шапочка и очки.

Льюис Пью

Льюис Пью

twitter.com

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"Я плавал здесь в Восточной Антарктиде, чтобы донести до вас послание: я стал свидетелем стремительного таяния этого региона, у меня нет сомнений, что мы находится в чрезвычайной климатической ситуации. На международных переговорах ООН по климату мировые лидеры должны двигаться вперед или не мешать. Время заканчивается", – написал Пью.

Мероприятие проходило в реке, которая образовалась из-за подтаивания ледников в Антарктиде, часть заплыва Пью проходила в ледяных туннелях. "Уникальность заплыва Пью в том, что до него человек не плавал в таких условиях", – отмечают эксперты.

В августе 2014 года Льюис осуществил проект "Семь морей". Чтобы напомнить обществу о необходимости бережно относиться к водным пространствам, он совершил марафонские заплывы в Средиземном, Адриатическом, Эгейском, Черном, Красном, Аравийском и Северном морях.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Глобальное потепление
Теги
Green Oboz экологическая катастрофа Экология
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