Пловец решил необычным способом спасти ледники Антарктиды от таяния

Британский пловец Льюис Пью рассказал, как проплыл через воды восточной Антарктиды по водоему, который возник из-за таяния ледников.

Об этом он написал в Twitter. При этом мужчина совершил заплыв без специального обмундирования – на нем были только плавки, шапочка и очки.

"Я плавал здесь в Восточной Антарктиде, чтобы донести до вас послание: я стал свидетелем стремительного таяния этого региона, у меня нет сомнений, что мы находится в чрезвычайной климатической ситуации. На международных переговорах ООН по климату мировые лидеры должны двигаться вперед или не мешать. Время заканчивается", – написал Пью.

Мероприятие проходило в реке, которая образовалась из-за подтаивания ледников в Антарктиде, часть заплыва Пью проходила в ледяных туннелях. "Уникальность заплыва Пью в том, что до него человек не плавал в таких условиях", – отмечают эксперты.

В августе 2014 года Льюис осуществил проект "Семь морей". Чтобы напомнить обществу о необходимости бережно относиться к водным пространствам, он совершил марафонские заплывы в Средиземном, Адриатическом, Эгейском, Черном, Красном, Аравийском и Северном морях.

I swam here in East Antarctica to bring you this message:



Having witnessed the rapid melting in this region, I have no doubt that we are now facing a climate emergency.



At #COP26, world leaders need to step up or step aside. Time is running out.



Please share.#Antarctica2020 pic.twitter.com/YJZJeKNPlf