Пловец решил необычным способом спасти ледники Антарктиды от таяния

Британский пловец Льюис Пью рассказал, как проплыл через воды восточной Антарктиды по водоему, который возник из-за таяния ледников.
Об этом он написал в Twitter. При этом мужчина совершил заплыв без специального обмундирования – на нем были только плавки, шапочка и очки.
Льюис Пью
twitter.com
"Я плавал здесь в Восточной Антарктиде, чтобы донести до вас послание: я стал свидетелем стремительного таяния этого региона, у меня нет сомнений, что мы находится в чрезвычайной климатической ситуации. На международных переговорах ООН по климату мировые лидеры должны двигаться вперед или не мешать. Время заканчивается", – написал Пью.
Мероприятие проходило в реке, которая образовалась из-за подтаивания ледников в Антарктиде, часть заплыва Пью проходила в ледяных туннелях. "Уникальность заплыва Пью в том, что до него человек не плавал в таких условиях", – отмечают эксперты.
В августе 2014 года Льюис осуществил проект "Семь морей". Чтобы напомнить обществу о необходимости бережно относиться к водным пространствам, он совершил марафонские заплывы в Средиземном, Адриатическом, Эгейском, Черном, Красном, Аравийском и Северном морях.
I swam here in East Antarctica to bring you this message:— Lewis Pugh (@LewisPugh) January 24, 2020
Having witnessed the rapid melting in this region, I have no doubt that we are now facing a climate emergency.
At #COP26, world leaders need to step up or step aside. Time is running out.
Please share.#Antarctica2020 pic.twitter.com/YJZJeKNPlf
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