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21 січня • оновлено в 17:42
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/ Екологія

Європа відмовиться від газу: стало відомо, чим замінять

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В майбутньому кліматично-нейтральна економіка Європи буде базуватися на використанні біопалива і водню, які повністю замінять собою викопний газ.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на заяву спікера Єврокомісії Тіма Макфі. Європа планує стати "кліматично-нейтральним континентом" до 2050 року в рамках так званої "Зеленої угоди".

Цистерни для біопалива

Цистерни для біопалива

napa.fr

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"Перехід до кліматично нейтральної економіки буде засновано на використанні широкого спектра джерел енергії та технологій. Роль природного газу в якості перехідного палива є важливою. Але головний фокус в бюджеті і в підтримці ЄС буде зроблено на інвестиції в кліматично дружні рішення, включаючи виробництво газів, таких як водень, біогаз і гази з низьким вмістом вуглецю, які все більше будуть замінювати природний газ", – заявив політик.

Спікер Єврокомісії також наголосив важливість підготовки інфраструктури, яка в майбутньому повинна буде підтримувати енергетичні ресурси. Цей крок повинен стати пріоритетним після того, як будуть виділені основні інвестиції, підкреслив МакФі.

Нагадаємо, нова Єврокомісія під керівництвом президента Урсули фон дер Ляєн в рамках реалізації "Зеленої угоди" планує впровадження новітніх, дружніх до довкілля технологій в ключові сфери європейської економіки, включаючи промисловість, енергетику, транспорт і розвиток.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що уряд Китаю за п'ять років має намір збільшити виробництво біогазу на 10 млн кубометрів, після чого до 2030 року хоче подвоїти обсяги біогазової генерації в країні.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Теги
Green Oboz Біопаливо
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семенов Александр
семенов Александр
Как на великой Украине ,будут топить кизяками и пердячим газом . славаукрайини!!!
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