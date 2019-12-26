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26 декабря • обновлено в 10:58
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/ Биоэнергетика

В Китае увеличат производство биогаза в сотни раз: что стало причиной

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Правительство Китая за пять лет намерено увеличить производство биогаза на 10 млн кубометров, после чего до 2030 года хочет удвоить объемы биогазовой генерации в стране.

В совокупности это позволит Китаю увеличить производство биогаза в 330 раз, сообщает Caixin. Издание также отмечает, что перейти на "зеленый" газ правительство решило в рамках снижения зависимости от импорта, за счет которого КНР обеспечивает 46% национального потребления газа.

В Китае увеличат производство биогаза в сотни раз: что стало причиной

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Сейчас объем производства биогаза в КНР составляет примерно 60 млн кубометров в год. К 2025 году этот показатель планируется довести до 10 млрд кубометров, а к 2030 – до 20 млрд кубометров ежегодно.

Интерес к плану Государственного комитета КНР по делам реформ и открытости также проявил глава государства Си Цзиньпин. В юности он занимался развитием производства биогаза в провинции Шэньси, отмечают авторы.

Стоит отметить, что развитие биогазовой отрасли связано с рядом проблем из-за высокой стоимости сбора и транспортировки сырья для выработки газа. В список недостатков "зеленого" газа также входит низкая, около 70%, концентрация метана, что делает невозможной его передачу по обычному газопроводу, предназначенному для природного газа с концентрацией метана 90%.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине, начиная с 2012 года, установили и запустили 45 биогазовых установок общей мощностью порядка 70 МВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Биотопливо
Персона
Си Цзиньпин
Место
Китай
Теги
Green Oboz Биотопливо
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Еще один гвоздь в труну Газпрома...мацквали скоро лапти жрать будут
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