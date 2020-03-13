Эпидемия коронавируса в Китае стала причиной экологической катастрофы

На пляжах Гонконга скопились миллионы использованных медицинских масок, которые не были должным образом утилизированы.

Об этом сообщает Reuters. Экологи предупреждают, что предметы гигиены представляют огромную угрозу для морских обитателей.

Эколог Гарри Стоукс reuters.com

По словам специалистов, особенно много масок можно увидеть валяющимися в сельских районах. Также сотни одноразовых повязок прибивает к пляжам и выносит на берег из моря, вместе с пластиковыми пакетами и другим мусором.

Вот уже несколько недель многие из 7,4 млн жителей Гонконга носят маски в попытках защититься от коронавируса. Однако после использования их не утилизируют должным образом, а выбрасывают куда попало. Глава организации по исследованию морской экологии OceansAsia Гари Стоукс рассказал, что такое количество выброшенных масок негативно влияет на окружающую среду.

Он привел в пример необитаемые острова Соко. На стометровом пляже одного из них эколог подобрал 70 масок, а когда вернулся через неделю, там валялось еще свыше 30. Но это только те, которые были вынесены на берег волнами, большинство осталось в воде.

Эколог напоминает, что маски сделаны из полипропиленовых волокон – они долго не разлагаются, загрязняют природу, забивают дренажные системы, могут привести к гибели дельфинов, черепах и других морских животных.

Многонаселенный Гонконг много лет борется с пластиковыми отходами, объемы которых постоянно увеличиваются. Этому во многом способствует культура еды вне дома. Лишь небольшая часть мусора перерабатывается: 70% из 6 млн тонн городских отходов ежегодно попадают на свалку.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вспышка коронавируса COVID-19 в Китае помимо многочисленных смертей, карантина, экономического спада и паники спровоцировала значительный рост медицинских отходов.

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