Епідемія коронавируса в Китаї стала причиною екологічної катастрофи

На пляжах Гонконгу скупчилися мільйони використаних медичних масок, які не були належним чином утилізовані.

Про це повідомляє Reuters. Екологи попереджають, що предмети гігієни представляють величезну загрозу для морських мешканців.

Еколог Гаррі Стоукс reuters.com

За словами фахівців, особливо багато масок можна побачити в сільських районах. Також сотні одноразових пов'язок прибиває до пляжів і виносить на берег з моря, разом з пластиковими пакетами і іншим сміттям.

Ось уже кілька тижнів багато з 7,4 млн жителів Гонконгу носять маски в спробах захиститися від коронавируса. Однак після використання їх не утилізують належним чином, а викидають куди попало. Глава організації з дослідження морської екології OceansAsia Гарі Стоукс розповів, що така кількість викинутих масок негативно впливає на навколишнє середовище.

Він привів у приклад безлюдні острови Соко. На стометровому пляжі одного з них еколог підібрав 70 масок, а коли повернувся через тиждень, там валялося ще понад 30. Але це тільки ті, які були винесені на берег хвилями, більшість залишилася в воді.

Еколог нагадує, що маски зроблені з поліпропіленових волокон – вони довго не розкладаються, забруднюють природу, забивають дренажні системи, можуть привести до загибелі дельфінів, черепах і інших морських тварин.

Багатонаселений Гонконг багато років бореться з пластиковими відходами, обсяги яких постійно збільшуються. Цьому багато в чому сприяє культура харчування не вдома. Лише невелика частина сміття переробляється: 70% з 6 млн тонн міських відходів щорічно потрапляють на звалище.

Раніше OBOZREVATEL писав, що спалах коронавируса COVID-19 в Китаї крім численних смертей, карантину, економічного спаду і паніки спровокував значне зростання медичних відходів.

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