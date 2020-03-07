Китай ощутил на себе неожиданный результат ажиотажа вокруг коронавируса

Вспышка коронавируса COVID-19 в Китае помимо многочисленных смертей, карантина, экономического спада и паники спровоцировала значительный рост медицинских отходов.

Об этом сообщает "Спутник Армения". Издание отмечает, что в первую очередь "мусорный ажиотаж" проявился в количестве использованных масок для лица.

armeniasputnik.am

В феврале Китай производил в среднем 116 миллионов хирургических масок в день – в 12 раз больше, чем в предыдущие месяцы. За один только день, 24 февраля, в Ухани было собранно 200 тонн мед. отходов.

Для сравнения, за весь 2018 год в эпицентре эпидемии было образовано всего 17 000 тонн. Проблема усугубляется тем, что далеко не во всех странах (включая и сам Китай) хватает производственных мощностей для утилизации подобных отходов.

Подразумевается, что маски и другая защитная одежда должны быть сначала стерилизованы, а затем сожжены при высокой температуре. Весь процесс должен происходить не на обычных мусоросжигательных заводах для бытового мусора, а на специальных предприятиях по обработке мед. отходов – недостаток таких установок сейчас ощущается особенно остро.

"Сейчас количество выброшенных лицевых масок уже исчисляется не миллионами, а миллиардами. И это стало серьезной головной болью для властей страны", – пишет издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вспышка коронавируса в Китае может в будущем стать причиной роста цен на солнечные панели, поскольку производители испытывают нехватку сырья из-за простоя производственных предприятий.

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