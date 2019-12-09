Стремительный рост биотоплива в мире: озвучены перспективы для Украины

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие пять лет мировой рынок биотоплива вырастет на 25%.

Об этом сообщает "Деловая столица". При этом издание отмечает, что главными потребителями этого сегмента рынка остаются Китай и страны Азии.

Биотопливные установки theneweconomy.com

По данным агентства, в странах с развитым аграрным производством (к числу которых относится Украина) потенциально очень велик сегмент производства энергии на биогазовых установках. Причина проста: большое количество сырья: "побочной" органики, производимой ежегодно.

К тому же отходы производства биогаза являются отличным удобрением. Благодаря этому переходящие на биоэнергетику аграрные страны получают двойную пользу.

Издание также напоминает, что министерство финансов Китая, где ожидается основной бум биотопливной энергетики, уже заявило о планах прекратить субсидирование больших солнечных электростанций. К 2021 году государство также планирует существенно сократить государственную поддержку ветроэнергетики.

При этом владельцы биогазовых установок по-прежнему смогут рассчитывать на поддержку и субсидии со стороны правительства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в ближайшие пять лет возобновляемая энергетика по всему миру вырастет на 50%, что составит 1200 ГВт и по своему объему будет равно общей мощности США.

До этого также сообщилось, что Украина попала на 8 место рейтинга инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики среди развивающихся стран после того, как поднялась сразу на 55 позиций в 2019 году.

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