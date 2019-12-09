Стрімке зростання біопалива в світі: озвучені перспективи для України

Згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), в найближчі п'ять років світовий ринок біопалива виросте на 25%.

Про це повідомляє "Деловая столица". При цьому видання відзначає, що головними споживачами цього сегмента ринку залишаються Китай і країни Азії.

Біопаливні установки theneweconomy.com

За даними агентства, в країнах з розвиненим аграрним виробництвом (до числа яких належить Україна) потенційно дуже великий сегмент виробництва енергії на біогазових установках. Причина проста: велика кількість сировини: "побічної" органіки, виробленої щорічно.

До того ж відходи виробництва біогазу є відмінним добривом. Завдяки цьому перехідні на біоенергетику аграрні країни отримують подвійну користь.

Видання також нагадує, що міністерство фінансів Китаю, де очікується основний бум біопаливної енергетики, вже заявило про плани припинити субсидування великих сонячних електростанцій. До 2021 року держава також планує істотно скоротити державну підтримку вітроенергетики.

При цьому власники біогазових установок і раніше зможуть розраховувати на підтримку і субсидії з боку уряду.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в найближчі п'ять років відновлювальна енергетика по всьому світу зросте на 50%, що складе 1200 ГВт і за своїм обсягом дорівнюватиме загальній потужності США.

До цього також повідомлялося, що Україна потрапила на 8 місце рейтингу інвестиційної привабливості "зеленої" енергетики серед країн, що розвиваються після того, як піднялася відразу на 55 позицій в 2019 році.

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