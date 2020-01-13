"Зеленый" прорыв: как биоэтанол превратит бензин в топливо будущего

Использование биоэтанола позволяет сделать бензин более экологичным и выгодным, особенно, если производить биотопливо из дешевого сырья вроде мелассы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Биоэтанол можно использовать в качестве компонента бензина, благодаря чему можно добиться увеличения эффективности топлива и общего снижения цены.

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Биоэтанол – это спирт этиловый обезвоженный, который можно использовать как биотопливо, или как биокомпонент моторного топлива. Существует три поколения биоэтанола: из сельскохозяйственных культур с высоким содержанием сахара или крахмала, из непищевого целлюлозного сырья, а также из водорослей.

Основными преимуществами биоэтанола являются:

Экологичность: при использовании биоэтанола происходит уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу. Так, при использовании бензина Е10 (с содержанием биоэтанола 10%) выбросы парниковых газов уменьшаются на 3,9%, также уменьшаются выбросы бензоперена, диоксинов и других канцерогенов; Дешевизна: биоэтанол производят из возобновляемого сырья, в частности, отходов сельского хозяйства; Технические возможности: из-за высокого октанового числа биоэтанол можно сжигать в двигателях с большей степенью сжатия, которые не уступают нынешним двигателям внутреннего сгорания в плане экономичности и мощности; Безопасность использования: биотопливо не является токсичным, не имеет резкого запаха, не может вызвать отравление. При его использовании существенно снижается опасность загрязнения почвы – разлитое топливо, попав в землю, быстро разлагается под воздействием микроорганизмов.

В мире, по статистике 2018 года, было произведено около 106 млрд литров биоэтанола. Крупнейшие производители – США (56% мирового производства), Бразилия (28%), ЕС (5%), Китай (4%) и Канада (2%).

При этом в США 94,3% биоэтанола было произведено из крахмала кукурузы, 2,9% – из кукурузы и целлюлозной биомассы, 2,1% – из кукурузы, 0,5% – из целлюлозной биомассы и 0, 2% – из пищевых отходов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о прогнозе Международного энергетического агентства, который предсказывает рост рынка биотоплива на 25% в ближайшие пять лет.

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