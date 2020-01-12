Дешевый бензин: появится ли он в Украине?

Мировой тренд бурного развития сферы чистых технологий не обходит стороной и Украину. Сейчас на повестке дня - быстрое развитие альтернативных видов моторного топлива. Одним из самых перспективных в настоящее время является производство так называемого биотоплива. Итак, что такое биоэтанол, каковы его преимущества и есть ли возможности массового применения в Украине – OBOZREVATEL консультировался с экспертом Биоэнергетической Ассоциации Украины Семеном Драгневым.

Что такое биоэтанол?

Биоэтанол – это спирт этиловый обезвоженный, который можно использовать как биотопливо, или как биокомпонент моторного топлива.

Как выглядит биоэтанол energomir.biz

Различают биоэтанол первого поколения, который производится из сельскохозяйственных культур с высоким содержанием сахара или крахмала, в частности, сахарного тростника, сахарной свеклы, кукурузы, пшеницы, которые могут также использоваться как пищевое сырье, и биоэтанол второго поколения, который производится из непищевого целлюлозного сырья, например, древесины, травянистых энергетических культур, соломы, стебеля кукурузы и т. д.

В отличие от обычного этанола (этилового спирта, используемого для производства алкоголя), биоэтанол производится по технологии укороченной дистилляции и почти не содержит воды (до 0,2%). Кроме того, биоэтанол в больших количествах содержит метанол и сивушные масла, поэтому полностью непригоден для употребления человеком.

В отечественных условиях добавление биоэтанола в моторное топливо экономически выгодно, если этот биокомпонент производят из дешевого сырья, например, из мелассы. В Украине существует действующее ДСТУ 7687-2015 "Бензины автомобильные евро. Технические условия" по содержанию биоэтанола установлены следующие виды бензина:

• Е5 – не более 5% по объему;

• Е7 – более 5% и не более 7% по объему;

• Е10 – более 7% и не более 10% по объему.

Преимущества биоэтанола

1. Экологичность. Это основное и самое важное преимущество. При использовании биоэтанола происходит уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу. Так, при использовании бензина Е10 (с содержанием биоэтанола 10%) выбросы парниковых газов уменьшаются на 3,9%. Также зафиксировано значительное уменьшение вредных выбросов бензоперена, диоксинов и других канцерогенов.

2. Дешевое сырье. Биоэтанол производят из возобновляемого сырья, поэтому есть возможность использования различных видов биомассы, в частности, отходов сельского хозяйства.

3. Технические возможности. Нельзя забывать, что октановое число этанола - 105. Это означает, что его можно сжигать в двигателях с большей степенью сжатия. Так что двигатели, рассчитанные исключительно на такой источник энергии, должны быть ничуть не хуже нынешних бензиновых или дизельных - и в плане экономичности, и в плане характеристик мощности.

4. Безопасность использования. Биотопливо для автомобилей совсем нетоксичное, не имеет резкого запаха, не может вызвать отравление. При его использовании существенно снижается опасность загрязнения почвы, ведь разлитое топливо, попав в землю, быстро разлагается под воздействием микроорганизмов.

биоэтанол agroreview.com

Но не надо забывать, что существуют и недостатки этого вида альтернативного топлива: так, учитывая наличие в биоэтаноле кислорода, его теплотворная способность меньше, чем в углеводородах бензина, что влияет на увеличение расхода топлива; двигатели должны быть приспособлены для использования биоэтанола и смесевых бензинов с содержанием биоэтанола более 5% и еще важно - биоэтанол очень гигроскопичен, поэтому важно предотвратить возможность его соприкосновения с водой.

В мире, по статистике 2018 года, было произведено около 106 млрд литров биоэтанола. Крупнейшие производители - США (56% мирового производства), Бразилия (28%), ЕС (5%), Китай (4%) и Канада (2%). При этом в США - 94,3% биоэтанола было произведено из крахмала кукурузы, 2,9% – из кукурузы / сорго / целлюлозной биомассы, 2,1% – из кукурузы / сорго, 0,5% – из целлюлозной биомассы и 0, 2% – из пищевых отходов.

В США в 2018 средняя розничная цена смесевого бензина Е10 составляла около 0,71$ /л, Е85 – 0,55 $/л.

Смесевое биотопливо из биоэтанола разделяют на смеси с низким содержанием биоэтанола в бензине (Е5, Е10, Е15 или Е25), ED дизель (10% биоэтанола в дизельном топливе), Е-дизель (7,7% биоэтанола, добавки и дизельное топливо) и смеси с высоким содержанием биоэтанола в бензине (Е85 и Е100) и ED95 (96,5% биоэтанола и 3,5% добавок). Для использования смесевого биотоплива с высоким содержанием биоэтанола должны использоваться специальные двигатели, так называемые автомобили с гибким выбором топлива (flexible fuel vehicles).

Производство биоэтанола atagos.com.ua

Что происходит в Украине

В Украине на АЗС уже продают смесевые бензины с биоэтанолом, который часто имеет в обозначении букву "Е" или слово "ЭКО". Содержание биоэтанола можно узнать из паспорта качества на топливо. Так, на АЗС продают произведенный ПАО "Укртатнафта" бензин марки Е-95 Super, доля спирта в котором составляет 35%. Это топливо продается не на всех АЗС и его актуальна розничная цена составляет 21,45 грн / л.

Но с производством биоэтанола в Украине не все в порядке. Всего у нас могут производить такой вид моторного топлива – 10 предприятий. Действующая установленная мощность этих заводов составляет 111,4 тыс. т / год., Но объем производства биоэтанола в 2018 году составил лишь 22,6 тыс. т, то есть задействовано только 20% их мощности.

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Что может помочь

В конце прошлого года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2471 относительно развития рынка жидкого биотоплива в Украине. Предусматривается:

установление обязательной доли жидкого биотоплива в общем годовом объеме продаж бензина:

с 1 января 2021 – не менее 3,4 энергетических процентов;

с 1 января 2023 – не менее 4,8 энергетических процентов;

с 1 января 2025 – не менее 6,9 энергетических процентов.

ответственность за несоблюдение квот;

введение требований по соблюдению критериев устойчивости для биотоплива с 1 января 2022.

При этом технические характеристики топлива с биокомпонентами обязательно должны соответствовать европейским стандартам.

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