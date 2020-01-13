"Зелений" прорив: як біоетанол перетворить бензин на паливо майбутнього

Використання біоетанолу дозволяє зробити бензин більш екологічним і вигідним, особливо, якщо робити біопаливо з дешевої сировини на кшталт меляси.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Біоетанол можна використовувати в якості компонента бензину, завдяки чому можна домогтися збільшення ефективності палива та загального зниження ціни.

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Біоетанол – це спирт етиловий зневоднений, який можна використовувати як біопаливо, або як біокомпонент моторного палива. Існує три покоління біоетанолу: з сільськогосподарських культур з високим вмістом цукру або крохмалю, з нехарчової целюлозної сировини, а також з водоростей.

Основними перевагами біоетанолу є:

Екологічність: при використанні біоетанолу відбувається зменшення викидів парникових газів в атмосферу. Так, при використанні бензину Е10 (з вмістом біоетанолу 10%) викиди парникових газів зменшуються на 3,9%, також зменшуються викиди бензоперена, діоксинів та інших канцерогенів; Дешевизна: біоетанол виробляють з відновлюваної сировини, зокрема, відходів сільського господарства; Технічні можливості: через високе октанове число біоетанол можна спалювати в двигунах з більшим ступенем стиснення, які не поступаються нинішнім двигунам внутрішнього згоряння в плані економічності і потужності; Безпека використання: біопаливо не є токсичним, не має різкого запаху, не може викликати отруєння. При його використанні істотно знижується небезпека забруднення грунту – розлите паливо, потрапивши до землі, швидко розкладається під впливом мікроорганізмів.

У світі, за статистикою 2018 року, було вироблено близько 106 млрд літрів біоетанолу. Найбільші виробники – США (56% світового виробництва), Бразилія (28%), ЄС (5%), Китай (4%) і Канада (2%).

При цьому в США 94,3% біоетанолу було вироблено з крохмалю кукурудзи, 2,9% – з кукурудзи і целюлозної біомаси, 2,1% – з кукурудзи, 0,5% – з целюлозної біомаси і 0, 2% – з харчових відходів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про прогнозі Міжнародного енергетичного агентства, який передбачає зростання ринку біопалива на 25% в найближчі п'ять років.

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