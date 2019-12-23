Головна Новини
23 грудня • оновлено в 11:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Біоенергетика

Дешевше удвічі: українці знайшли спосіб різко збільшити вигоду від пелет

3.2т
Читати матеріал російською

Під Івано-Франківськом почали виробляти паливні пелети з топінамбура. Їх собівартість виявилася в два рази нижче, ніж у гранул з відходів деревини.

Про це повідомляє AgroTimes. Виробник окремо відзначає невибагливість топінамбура при вирощуванні, що робить його відмінним джерелом біопалива.

Дешевше удвічі: українці знайшли спосіб різко збільшити вигоду від пелет

Новини
Світовому ринку пелет передбачили мільярдний зліт

"Собівартість виробництва пелет з сухого стебла топінамбура становить 15-20 євро (400-500 грн) за тонну, з відходів деревини – 40-45 євро (1000-1100 грн). Гранули купують промислові підприємства, навіть тепличні виробники для систем опалення, щоб здешевити виробництво овочів в зимово-весняний період. Також з подрібненого сухого стебла топінамбура виробляють брикети для опалення будинків. Такі пелети створюють з більш високою щільністю і підвищеною стійкістю до вологи", – повідомляє видання.

Для виробництва пелет виробник засадив топінамбуром більше 20 га в Івано-Франківській області. Цього достатньо для створення 200 тонн паливних гранул, які згодом продають тепличним комбінатам, а також експортують до Лівану, Польщі та Німеччини.

Для виробництва гранул сировину з грудня по травень сушать у природних умовах за допомогою морозу і вітру до вологості 10-20%. Завдяки цьому вдається економити на сушінні однієї тонни сирої біомаси 10-15 євро.

На підприємстві запевняють, що топінамбур є відмінною сировиною для виробництва біопалива. Він добре росте на одному місці протягом 30 років без сівозміни, невибагливий до грунтів, не боїться посухи і не вимагає великих витрат для перетворення на біомасу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про користь паливних гранул і переваги пелет перед класичними джерелами викопного палива.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Біопаливо" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
Green Oboz Альтернативна енергетика відновлювальна енергія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
1
Смішно
19
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Розвиток біоенергетики в Україні - це чудово!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да пусть хоть кизяками топят)на дворе 21 век солнечные панели ставить нужно))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Артеллерист Моня, одно другому не мешает )))). Устанавливай себе солнечные панели ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
фил филька
фил филька
высокие технологии рулят! биотопливо)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини

Топпублікації

Топблоги