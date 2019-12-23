Дешевше удвічі: українці знайшли спосіб різко збільшити вигоду від пелет

Під Івано-Франківськом почали виробляти паливні пелети з топінамбура. Їх собівартість виявилася в два рази нижче, ніж у гранул з відходів деревини.

Про це повідомляє AgroTimes. Виробник окремо відзначає невибагливість топінамбура при вирощуванні, що робить його відмінним джерелом біопалива.

Новини Світовому ринку пелет передбачили мільярдний зліт

"Собівартість виробництва пелет з сухого стебла топінамбура становить 15-20 євро (400-500 грн) за тонну, з відходів деревини – 40-45 євро (1000-1100 грн). Гранули купують промислові підприємства, навіть тепличні виробники для систем опалення, щоб здешевити виробництво овочів в зимово-весняний період. Також з подрібненого сухого стебла топінамбура виробляють брикети для опалення будинків. Такі пелети створюють з більш високою щільністю і підвищеною стійкістю до вологи", – повідомляє видання.

Для виробництва пелет виробник засадив топінамбуром більше 20 га в Івано-Франківській області. Цього достатньо для створення 200 тонн паливних гранул, які згодом продають тепличним комбінатам, а також експортують до Лівану, Польщі та Німеччини.

Для виробництва гранул сировину з грудня по травень сушать у природних умовах за допомогою морозу і вітру до вологості 10-20%. Завдяки цьому вдається економити на сушінні однієї тонни сирої біомаси 10-15 євро.

На підприємстві запевняють, що топінамбур є відмінною сировиною для виробництва біопалива. Він добре росте на одному місці протягом 30 років без сівозміни, невибагливий до грунтів, не боїться посухи і не вимагає великих витрат для перетворення на біомасу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про користь паливних гранул і переваги пелет перед класичними джерелами викопного палива.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!