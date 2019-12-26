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26 грудня • оновлено в 11:01
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/ Біоенергетика

У Китаї збільшать виробництво біогазу в сотні разів: що стало причиною

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Уряд Китаю за п'ять років має намір збільшити виробництво біогазу на 10 млн кубометрів, після чого до 2030 року хоче подвоїти обсяги біогазової генерації в країні.

У сукупності це дозволить Китаю збільшити виробництво біогазу у 330 разів, повідомляє Caixin. Видання також зазначає, що перейти на "зелений" газ уряд вирішив заради зниження залежності від імпорту, за рахунок якого КНР забезпечує 46% національного споживання газу.

У Китаї збільшать виробництво біогазу в сотні разів: що стало причиною

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Зараз обсяг виробництва біогазу в КНР становить приблизно 60 млн кубометрів на рік. До 2025 року цей показник планується довести до 10 млрд кубометрів, а до 2030 – до 20 млрд кубометрів щорічно.

Інтерес до плану Державного комітету КНР у справах реформ і відкритості також проявив глава держави Сі Цзіньпін. В юності він займався розвитком виробництва біогазу в провінції Шеньсі, відзначають автори.

Варто відзначити, що розвиток біогазової галузі пов'язаний з низкою проблем через високу вартість збору і транспортування сировини для вироблення газу. У список недоліків "зеленого" газу також входить низька, близько 70%, концентрація метану, що унеможливлює його передачу за звичайним газопроводом, де маэ передаватися природний газ із концентрацією метану 90%.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україні, починаючи з 2012 року, встановили і запустили 45 біогазових установок загальною потужністю близько 70 МВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Особа
Сі Цзіньпін
Місце
Китай
Теги
Green Oboz Біопаливо
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Еще один гвоздь в труну Газпрома...мацквали скоро лапти жрать будут
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