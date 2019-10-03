В Європі Seat перейде на енергію з біопалива

Компанія Seat разом із низкою інших корпорацій інвестують у європейський проєкт Life Landfill, який передбачає виробництво біометану з відходів і гною.

Про це повідомляє пресслужба Seat. Зазначається, що проєкт розроблятиметься протягом чотирьох років.

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Загальний бюджет складе майже 4,5 млн євро, причому більше половини коштів надасть Європейська комісія.

Водночас бренд Seat вже працює над проєктом Life Methamorphosis для отримання біометану з відходів та рідкого гною, і ключовою відмінністю Life Landfill стане використання сировини безпосередньо зі звалища, без попереднього розділення. Також Seat разом з іспанською компанією Aqualia розробляють схожий за принципом дії проєкт із перетворення стічних вод на біопаливо.

Нагадаємо, що Європейський Союз має намір до 2035 року зменшити до 10% кількість відходів, які відправляються на звалища й полігони. Тому їхня переробка на автомобільне пальне є одним із рішень цього завдання.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що переробка відходів є важливою проблемою в умовах близької екологічної кризи планетарного масштабу, через яку екологи б'ють на сполох.

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