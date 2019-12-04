Под Киевом угольную станцию превратили в биотопливную: как это работает

В городе Переяслав в Киевской области мощности угольной теплоэлектростанции (ТЭС) перевели на биотопливное сырье, что позволило добывать 5 МВт "зеленой" энергии.

Об этом сообщает EcoBusiness. Издание отмечает, что в качестве источника энергии станция будет использовать щепу и некондиционную древесину.

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Биотопливная ТЭС настроена на работу в полностью конденсационном режиме или в режиме с отбором пара. Сырьем для станции является нерентабельная для другого производства древесная щепа.

Также оборудование способно в автоматическом режиме отделять зольный остаток и пыль в два отдельных контейнера, чтобы обеспечивает минимальную работу обслуживающего персонала.

"Украина имеет достаточные запасы биомассы, которые уже в ближайшее время могут обеспечивать от 10% до 15% потребностей страны в первичной энергии. Это наилучшее применение для некондиционной древесины, которую нерентабельно вывозить из леса. Таким образом, леса лишатся сухостоя, поросли, а потребители получат "зеленую" энергию", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что доля возобновляемой энергии, получаемой от биотоплива и отходов производства, в общем энергопотреблении Украины выросла более чем втрое за последние 10 лет.

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